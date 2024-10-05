«Райо Вальекано» одержал побуду над «Вальядолидом» в ла лиге

«Райо Вальекано» на выезде победил «Вальядолид» в матче 9-го тура ла лиги — 2:1.

Оба гола гостей забил Хорхе де Фрутос. У хозяев забитым мячом отметился Селим Амалла.

«Райо Вальекано» набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 20 октября против «Мальорки».

«Вальядолид» с 5 очками идет на 19-й позиции. 18-го числа бело-фиолетовые встретятся с «Алавесом».

В другом матче дня «Сельта» одержала победу над «Лас-Пальмасом» (1:0), с 57-й минуты встречи играя вдевятером.