«Вальядолид» победил «Эйбар» и поднялся с 14-го места на 8-е

«Вальядолид» обыграл «Эйбар» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Благодаря победе «Вальядолид» поднялся с 14-го места в таблице на 8-е.

Чемпионат Испании

Лига 1

10-й тур

«Вальядолид» — «Эйбар» — 2:0 (2:0)

Голы: Гвардьола, 10 (1:0). Салису, 39 (2:0).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Фернандес, Мичел, Оскар Плано (Рубио, 90+1), Энес Унал (Ануар, 79), Гвардьола, Вилья (Де Фрутос, 69).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Техеро (Серхио Энрич, 46), Диоп, Эскаланте, Экспосито, Педро Леон, Орельяна, Кике (Кике, 65).

Предупреждения: Орельяна, 32. Диоп, 60. Салису, 77.

Судья: Мунуэра Монтеро.

26 октября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».