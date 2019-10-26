«Вальядолид» победил «Эйбар» и поднялся с 14-го места на 8-е
«Вальядолид» обыграл «Эйбар» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Благодаря победе «Вальядолид» поднялся с 14-го места в таблице на 8-е.
Чемпионат Испании
Лига 1
10-й тур
«Вальядолид» — «Эйбар» — 2:0 (2:0)
Голы: Гвардьола, 10 (1:0). Салису, 39 (2:0).
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Фернандес, Мичел, Оскар Плано (Рубио, 90+1), Энес Унал (Ануар, 79), Гвардьола, Вилья (Де Фрутос, 69).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Техеро (Серхио Энрич, 46), Диоп, Эскаланте, Экспосито, Педро Леон, Орельяна, Кике (Кике, 65).
Предупреждения: Орельяна, 32. Диоп, 60. Салису, 77.
Судья: Мунуэра Монтеро.
26 октября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/