В матче 36-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик" со счетом 1:0. Победа позволила "Вальядолиду" покинуть зону вылета, обойдя "Жирону", а "Атлетик" упустил шанс обойти "Валенсию" и остался на седьмом месте в ла лиге.

Чемпионат Испании

Лига 1

36-й тур

"Вальядолид" – "Атлетик" – 1:0 (1:0)

Гол: Рубио, 21.

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано (Антоньито, 65), Энес Унал, Гвардьола (Фернандес, 83), Рубио (Вилья, 77).

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Капа (Адурис, 59), Альварес, Нуньес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 68), Иньяки Уильямс, Кордоба (Рауль Гарсия, 46).

Предупреждения: Оскар Плано, 11. Капа, 30. Дани Гарсия, 30. Мичел, 35. Рубен Алькарас, 41. Борха, 50. Сан-Хосе, 55. Вилья, 84. Адурис, 90+1.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

5 мая. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".