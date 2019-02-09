"Вальядолид" и "Вильярреал" голов не забили

"Вальядолид" на своем поле сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче 23-го тура чемпионата Испании (0:0). "Желтая субмарина" во всех турнирах не выигрывает с начала декабря. Последний раз команда обыгрывала "Спартак" в Лиге Европы.

"Вальядолид" идет на 14-м месте, а "Вильярреал" - на 19-м.

Чемпионат Испании

23-й тур

"Вальядолид" - "Вильярреал" - 0:0

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно (Антоньито, 67), Фернандес, Мичел, Рубен Алькарас, Кеко (Борха, 90), Оскар Плано, Эрвиас (Верде, 81), Гвардьола.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера (Хауме, 88), Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Касорла, Иборра, Пабло Форнальс (Бакка, 72), Морено, Педраса, Токо-Экамби (Чиквуэзе, 81).

Предупреждения: Оскар Плано, 9. Мори, 30. Касорла, 43. Рубен Алькарас, 57. Эрвиас, 66.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

8 февраля. Вальядолид. Стадион "Нуэво Хосе Соррилья".