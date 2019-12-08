«Вальядолид» и «Реал Сосьедад» разошлись миром
Вничью завершился матч 16-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Реал Сосьедад» — 0:0.
Хозяева с 19-ю очками занимают 14-е место. У баскского клуба 27 очков и четвертая позиция.
В следующем туре «Вальядолид» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Реал Сосьедад» примет «Барселону».
Чемпионат Испании. Лига 1
16-й тур
«Вальядолид» — «Реал Сосьедад» — 0:0
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес (Порро, 66), Мойяно, Салису, Мичел, Сан Эметерио, Эрвиас (Оскар Плано, 71), Рамирес (Ануар, 82), Гвардьола, Вилья.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Горосабель, Ле Норман, Порту (Барренечеа, 90+1), Мерино, Гевара, Виллиан Жозе (Исак, 69), Эдегор, Оярсабаль.
Предупреждения: Ле Норман, 20. Оярсабаль, 68. Исак, 76. Льоренте, 81.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
8 декабря. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
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