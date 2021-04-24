«Вальядолид» и «Кадис» сыграли вничью
«Вальядолид» и «Кадис» в матче 32-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.
Кадис занимает 13-е место в таблице. «Вальядолид» — 18-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
32-й тур
«Вальядолид» — «Кадис» — 1:1 (1:0)
Голы: Оскар Плано, 14 (1:0). Кала, 64 (1:1).
«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Эль-Ямик, Х.Фернандес, Перес, Мичел (Меса, 67), Алькарас, Орельяна (Кодро, 79), Оскар Плано, Вайссман (Рубио, 79), Маркос Андре (Гвардьола, 67).
«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино (Карселeн, 58), Акапо, Мауро, А.Фернандес (Фали, 58), Помбо (Собрино, 59), Гарридо (Хосе Мари, 88), Лосано, Малбашич, Алехо (Негредо, 88).
Предупреждения: Эспино, 27. Фали, 60. Алькарас, 81. Алехо, 83.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
24 апреля. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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