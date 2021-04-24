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«Вальядолид» и «Кадис» сыграли вничью

19:10
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«Вальядолид» и «Кадис» в матче 32-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.

Кадис занимает 13-е место в таблице. «Вальядолид» — 18-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

«Вальядолид» — «Кадис» — 1:1 (1:0)

Голы: Оскар Плано, 14 (1:0). Кала, 64 (1:1).

«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Эль-Ямик, Х.Фернандес, Перес, Мичел (Меса, 67), Алькарас, Орельяна (Кодро, 79), Оскар Плано, Вайссман (Рубио, 79), Маркос Андре (Гвардьола, 67).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино (Карселeн, 58), Акапо, Мауро, А.Фернандес (Фали, 58), Помбо (Собрино, 59), Гарридо (Хосе Мари, 88), Лосано, Малбашич, Алехо (Негредо, 88).

Предупреждения: Эспино, 27. Фали, 60. Алькарас, 81. Алехо, 83.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

24 апреля. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

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