«Вальядолид» начал сезон ла лиги с победы над «Эспаньолом»

«Вальядолид» на своем поле обыграл «Эспаньол» в матче 1 тура испанской ла лиги — 1:0.

В минувшем сезоне обе команды поднялись из сегунды в высший испанский дивизион.

Единственный гол на 23-й минуте забил Рауль Моро.

В следующем туре «Эспаньол» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Матч пройдет 24 августа. «Вальядолид» на день позже на выезде встретится с мадридским «Реалом».