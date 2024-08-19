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Сегодня, 22:00

«Вальядолид» начал сезон ла лиги с победы над «Эспаньолом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вальядолид» на своем поле обыграл «Эспаньол» в матче 1 тура испанской ла лиги — 1:0.

В минувшем сезоне обе команды поднялись из сегунды в высший испанский дивизион.

Единственный гол на 23-й минуте забил Рауль Моро.

В следующем туре «Эспаньол» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Матч пройдет 24 августа. «Вальядолид» на день позже на выезде встретится с мадридским «Реалом».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
19 авг, 20:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:0
Эспаньол

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Эспаньол
0
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«Вильярреал» — «Атлетико» смотреть трансляцию матча ла лиги Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
2
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
3
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
8
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
9
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
10
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
11
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
12
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
13
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
14
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
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38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 1 : 1
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 1 : 2
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 1 : 2
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 1 : 1
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 1 : 0
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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 2
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Яго Аспас

Сельта

 1
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Марк Бартра

Бетис

 1
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Уго Альварес

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 1
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Жирона

 1
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Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Хон Арамбуру

Хон Арамбуру

Реал Сосьедад

 1 0 1
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