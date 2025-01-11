«Бетис» уступил «Вальядолиду»

«Бетис» на выезде проиграл «Вальядолиду» в матче 19-го тура ла лиги — 1:0.

Гол на 58-й минуте забил Кике.

Севильцы с 25 очками занимают 10-е место в таблице ла лиги. Бело-фиолетовые с 15 очками — на 19-й строчке.