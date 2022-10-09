«Бетис» в меньшинстве сыграл вничью с «Вальядолидом»

«Бетис» в гостях сыграл вничью с «Вальядолидом» в 8-м туре чемпионата Испании — 0:0.

Севильцы с 35-й минуты играли в меньшинстве после удаления Хермана Пессельи.

«Бетис» набрал 16 очков и остается на 5-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» — 13-й с 8 очками.