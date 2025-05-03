«Вальядолид» — «Барселона»: сине-гранатовые уступают после первого тайма

«Барселона» проигрывает «Вальядолиду» после первого тайма матча 34-го тура ла лиги — 0:1.

Гол на 6-й минуте встречи забил Иван Санчес, который нанес удар с угла штрафной, после чего мяч срикошетил от ноги вингера сине-гранатовых Ансу Фати и оказался в сетке.

Ворота каталонской команды защищает Марк-Андре Тер Штеген. Для него это первый матч с сентября 2024 года.

«Барселона» с 76 очками лидирует в чемпионате Испании. «Вальядолид» (16) занимает последнее место в турнирной таблице.