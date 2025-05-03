«Барселона» одержала победу над «Вальядолидом», Тер Штеген сыграл впервые с сентября 2024 года

«Барселона» победила «Вальядолид» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Первый гол в игре забил нападающий команды хозяев Иван Санчес — он отличился на 6-й минуте. На 54-й минуте счет сравнял Рафинья, который вышел на замену после перерыва. Через шесть минут Фермин Лопес вывел сине-гранатовых вперед.

За каталонцев впервые с сентября 2024 года сыграл голкипер Марк-Андре Тер Штеген, который восстанавливался несколько месяцев после травмы колена.

«Барселона» с 79 очками продолжает лидировать в ла лиге, опережая идущий на второй позиции «Реал» на семь очков. «Вальядолид» (16) замыкает турнирную таблицу.