3 мая, 23:57

«Барселона» одержала победу над «Вальядолидом», Тер Штеген сыграл впервые с сентября 2024 года

Алина Савинова
Фермин Лопес (справа) празднует гол в ворота «Вальядолида».
Фото Reuters

«Барселона» победила «Вальядолид» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Первый гол в игре забил нападающий команды хозяев Иван Санчес — он отличился на 6-й минуте. На 54-й минуте счет сравнял Рафинья, который вышел на замену после перерыва. Через шесть минут Фермин Лопес вывел сине-гранатовых вперед.

За каталонцев впервые с сентября 2024 года сыграл голкипер Марк-Андре Тер Штеген, который восстанавливался несколько месяцев после травмы колена.

«Барселона» с 79 очками продолжает лидировать в ла лиге, опережая идущий на второй позиции «Реал» на семь очков. «Вальядолид» (16) замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.
03 мая, 22:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:2
Барселона

Футбол
ФК Барселона
ФК Вальядолид
  • Sergey Markelov

    Тёр штегену здоровья и удачи. Отличный пацан, пройти через травму и измену одновременно, врагу не пожелаешь. Барса галактическая ,как они играют, что они едят!?

    04.05.2025

  • Archon

    Укрепились... Личка,"классико" - через неделю,11.05. Но "Реал" на данный момент - какой-то "не такой".. Какие-то проблемы,сложности.. Вобщем - обстановка нервная, и к "Барселоне" - на данный момент = НЕ ГОТОВ!

    04.05.2025

  • hant64

    Да уж, устроил аутсайдер проверку Барселоне - то ли не настроились, то ли малой кровью хотели последнюю команду лиги прихлопнуть (силы на ответку с Интером берегли), но факт - сложные три очка получились. С победой, блау-гранос!

    04.05.2025

  • DioRJ

    Да уж,перетерпеть подобные ситуации необходимо,на носу финишная прямая и хотелось бы верить,что оставшихся сил хватит для достижения максимальных целей.

    04.05.2025

  • krinf15

    Уфффффффф! Выдохнули! Хорошо то, что хорошо заканчивается! Барсу - с неожиданно трудной победой!

    04.05.2025

    • Ямаль признан лучшим игроком апреля по версии IFFHS

    Щенсны сыграет в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

