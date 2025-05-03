«Вальядолид» и «Барселона» сыграют в 34-м туре чемпионата Испании в субботу, 3 мая. Матч пройдет на стадионе «Нуэво Хосе Сорилья» в Вальядолиде (Испания), стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Игру «Вальядолид» — «Барселона» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка. Кроме того, встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

Ключевые события и результат игры «Вальядолид» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.

03 мая, 22:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)

В 33 турах ла лиги бело-фиолетовые набрали 16 очков и занимали перед игровым днем последнее, 20-е место в таблице, у каталонцев — 76 очков и первая строчка.

Предыдущим соперником «Вальядолида» был «Бетис» (1:5), «Барселона» в предыдущем туре обыграла «Мальорку» (1:0).