«Атлетико» разгромил «Вальядолид»

«Атлетико» на выезде разгромил «Вальядолид» в матче 15-го тура ла лиги — 5:0.

Голы забили Клеман Ленгле, Хулиан Альварес, Родриго де Пауль, Антуан Гризманн и Александер Сорлот.

Команда Диего Симеоне одержала четвертую победу подряд в ла лиге. Мадридцы набрали 32 очка и поднялись на второе место в таблице чемпионата. Лидирует «Барселона» с 34 очками. У «Реала» 30 очков и два матча в запасе.

«Вальядолид» замыкает таблицу с 9 очками.