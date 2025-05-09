Вальверде заявил, что в «Реале» очень довольны Мбаппе
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде оценил первый сезон француза Килиана Мбаппе в мадридской команде.
«Килиан Мбаппе — один из лучших игроков в мире. Как и любому футболисту, ему нужно было адаптироваться, и он преуспел в этом с первого дня. Мы очень довольны им, и он также очень приятный человек», — цитирует Вальверде Madrid Xtra.
Мбаппе летом 2024 года перешел в «Реал» из «ПСЖ». 26-летний нападающий провел 52 матча за сливочных во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 5 результативных передач.
Новости