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Вальверде — о поражении «Реала» в матче с «Атлетиком»: «Это был тяжелый удар, но я беру вину на себя»

Даниил Аршавский
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Центральный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал поражение команды в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (2:1).

Единственный гол за мадридскую команду забил хавбек Джуд Беллингем на 78-й минуте встречи.

«Сегодняшнее поражение — тяжелый удар, но я беру вину на себя. Я принимаю это и извиняюсь перед командой и фанатами. Нам предстоит пройти долгий путь, впереди еще много матчей и я уверен, что будет и много радости», — цитирует Вальверде инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в X.

«Реал» с 33 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, «Атлетик» набрал 29 очков и расположился на 4-й строчке.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
Федерико Вальверде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 12 1 3 48-17 37
2
 Реал 15 10 3 2 31-13 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 16 8 5 3 24-15 29
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
12.01 00:00
Алавес – Жирона
 - : -
12.01 00:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
12.01 00:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 00:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
12.01 00:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
12.01 00:00
Севилья – Валенсия
 - : -
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Вальядолид – Бетис
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

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