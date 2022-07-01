Вальверде сравнил свое возвращение в «Атлетик» с фильмом «Крестный отец»

Новый главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал свое второе возвращение в баскский клуб.

«Сиквелы никогда не бывают хорошими... ну, кроме второй части «Крестного отца». Мне не понравился третий фильм о крестном отце, но стоит признать, что у режиссера, снявшего его, есть яйца», — цитирует ESPN Вальверде.

Напомним, Вальверде является рекордсменом «Атлетика» по числу матчей на посту главного тренера (306). Испанский специалист тренировал команду с 2003 по 2005 год и с 2013-го по 2017-й.