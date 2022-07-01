Вальверде сравнил свое возвращение в «Атлетик» с фильмом «Крестный отец»
Новый главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал свое второе возвращение в баскский клуб.
«Сиквелы никогда не бывают хорошими... ну, кроме второй части «Крестного отца». Мне не понравился третий фильм о крестном отце, но стоит признать, что у режиссера, снявшего его, есть яйца», — цитирует ESPN Вальверде.
Напомним, Вальверде является рекордсменом «Атлетика» по числу матчей на посту главного тренера (306). Испанский специалист тренировал команду с 2003 по 2005 год и с 2013-го по 2017-й.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|00:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
|
Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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