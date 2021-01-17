Вальверде рассказал о работе в «Барселоне» и «Атлетике»

Экс-главный тренер «Барселоны» и «Атлетика» Эрнесто Вальверде рассказал о работе в этих командах.

«Куда бы ты не пошел, всегда находятся вещи, которые пригодятся в будущем. Мне очень повезло, что я тренировал «Барселону». Узнал разные стороны работы в этом клубе. Рад, что был там. Когда заключаешь контракт, понимаешь, что все будет зависеть от результатов.



В «Атлетике» отличный климат, это лучшее, что было в моей карьере. Я болельщик «Атлетика» и тот факт, что тренируешь родную команду, усиливает эффект побед и поражений», — цитирует Вальверде Marca.

Сегодня, 17 января, состоится финал Суперкубка Испании, где встретятся «Барселона» и «Атлетик». Начало — в 23.00 по московскому времени.