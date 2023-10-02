Вальверде рассказал, каково было работать с Месси

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде вспомнил, каково работать с форвардом Лионелем Месси. Специалист возглавлял «Барселону» с 2017 по 2020 год.

«Вы видели, как он играет, да? Ну что я тебе скажу такого, чего вы не знаете? Сложно ли с ним работать? Нет. В конце концов, когда ты идешь в такой клуб, ты понимаешь, с кем будешь работать. Это правда, что нужно учитывать, кто есть кто. Месси — игрок, который даст вам все», — цитирует Вальверде Relevo.

Летом аргентинец перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Месси из-за поврежения пропустил три последних игры своей команды, в том числе финал Открытого кубка США, который «цапли» проиграли «Хьюстон Динамо» (1:2).