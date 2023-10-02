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Сегодня, 08:32

Вальверде рассказал, каково было работать с Месси

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото AFP

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде вспомнил, каково работать с форвардом Лионелем Месси. Специалист возглавлял «Барселону» с 2017 по 2020 год.

«Вы видели, как он играет, да? Ну что я тебе скажу такого, чего вы не знаете? Сложно ли с ним работать? Нет. В конце концов, когда ты идешь в такой клуб, ты понимаешь, с кем будешь работать. Это правда, что нужно учитывать, кто есть кто. Месси — игрок, который даст вам все», — цитирует Вальверде Relevo.

Летом аргентинец перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Месси из-за поврежения пропустил три последних игры своей команды, в том числе финал Открытого кубка США, который «цапли» проиграли «Хьюстон Динамо» (1:2).

Лионель Месси
ФК Барселона
Эрнесто Вальверде
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
15
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
16
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
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