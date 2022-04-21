Вальверде провел 100-й матч за «Реал» в ла лиге

«Реал» в матче 33-го тура чемпионата Испании обыграл «Осасуну» (3:1).

Для полузащитника Федерико Вальверде эта встреча стала 100-й в составе мадридского клуба в ла лиге. Также вингер Родригу провел 100-й матч за «Реал» во всех турнирах.

23-летний Вальверде в 100 матчах ла лиги забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. У 21-летнего Родригу 13 голов и 20 ассистов за «Реал».