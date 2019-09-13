Вальверде прокомментировал слухи о переходе Неймара в «Барселону» из «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде на пресс-конференции перед матчем 4-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» ответил на вопросы журналистов о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Неймара, информирует sport.es.

Летом «Барселона» и парижане вели переговоры о трансфере 27-летнего Неймара, но стороны не смогли прийти к соглашению.

— Говорить о Неймаре можно до, во время и в конце трансферного окна, но на этом все, — приводит слова Вальверде sport.es. - Он отличный игрок. Я знаю, что у каждого свое мнение на этот счет.

Встреча «Барселона» — «Валенсия» пройдет 14 сентября, в субботу, начало — в 22.00 (мск).

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