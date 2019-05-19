Вальверде подтвердил переговоры с представителями Гризманна

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" признался, что в клубе ведется работа по согласованию переходов новых футболистов, сообщает Sky Sports.

55-летний испанский специалист также отметил, что не стоит ждать трансферов до финала Кубка Испании с "Валенсией". Встреча пройдет 25 мая.

– Переговоры с новым игроками? Да, они ведутся, но сезон еще не закончился. Ничего нового я вам не могу сказать о футболистах других команд. Гризманн? Контакт с ним уже есть. Он отличный игрок, – приводит слова Вальверде Sky Sports.

Ранее стало известно, что Гризманн покинет "Атлетико" по окончании сезона-2018/19.