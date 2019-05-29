00:10 | Футбол — Испания

Вальверде останется тренером "Барселоны"

2
Обсудить

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу объявил, что главным тренером команды останется Эрнесто Вальверде, сообщает El Larguero. После поражения в финале Кубка Испании появились слухи, что каталонцы могут сменить тренера этим летом.

Напомним, Вальверде возглавляет "Барселону" с 29 мая 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды выигрывали чемпионат Испании, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, новости и обзоры, календарь и результаты игр

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ