Вальверде останется тренером "Барселоны"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу объявил, что главным тренером команды останется Эрнесто Вальверде, сообщает El Larguero. После поражения в финале Кубка Испании появились слухи, что каталонцы могут сменить тренера этим летом.

Напомним, Вальверде возглавляет "Барселону" с 29 мая 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды выигрывали чемпионат Испании, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.

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Ernesto Valverde seguirá como entrenador del Fútbol Club Barcelona la próxima temporada, según ha confirmado a @ElLarguero el presidente Josep María Bartomeu



A las 23:30 horas ampliamos esta información pic.twitter.com/t9FZp4MWhp — El Larguero (@ellarguero) 28 мая 2019 г.

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