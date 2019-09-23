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Вальверде обошел Ван Гала и Кройфа по проценту побед в «Барселоне»

13:08
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде занимает 3 место по проценту побед в каталонском клубе, сообщает Sport 360. Несмотря на последние неудачи, процент побед у Вальверде на данный момент составляет 66,4 процентов — больше только у Хосепа Гвардьолы (72,5) и Луиса Энрике (76,2).

При этом 55-летний тренер опережает таких специалистов, как Франк Райкаард (58,5), Йохан Кройф (57,8) и Луи Ван Гала (56,5).

Вальверде возглавил «Барселону» 29 мая 2017 года. За это время команда стала двухкратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.

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