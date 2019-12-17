Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ситуацию с прерванным матчем 20-го тура сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», когда фанаты «пчел» оскорбляли украинского форварда Романа Зозулю.

Во время игры фанаты «Райо Вальекано» скандировали: «Зозуля — ты ******** нацист».

«Знаю, что произошло, — приводит слова Вальверде Marca. — Это совсем не связано с завтрашним матчем. Люди могут свободно выражать свои мнения на поле до тех пор, пока существует уважение друг к другу. Это то, чего мы хотим. Не знаю, что случится завтра. Футбол должен быть тем, что объединяет людей, а не разобщает их».

Матч «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван. Болельщики оскорбляли Зозулю