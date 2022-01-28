Вальверде — о работе в «Барселоне»: «Некоторым людям вечно чего-то не хватает»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о своем опыте работы в каталонском клубе.

«Мы дважды выиграли чемпионат Испании, однако некоторым людям вечно чего-то не хватает. За два с половиной года мы трижды финишировали первыми в группе Лиги чемпионов с большим отрывом. Мы с командой ценили это, а некоторые люди со стороны — нет.

Каждый раз, когда ты уходишь откуда-то — ты закрываешь главу, но после Барселоны нужно больше времени на отдых. Мне нужно было несколько больше времени», — приводит слова Вальверде Marca.

Под руководством Вальверде каталонский клуб дважды выиграл чемпионат страны, победил в Кубке и Суперкубке Испании.

Его уволили после того, как «Барселона» не смогла выйти в финал Суперкубка Испании, в полуфинале уступив «Атлетико» (2:3). В ла лиге в тот момент команда шла на 1-м месте, имея равное количество очков с «Реалом» и опережая мадридский клуб по дополнительным показателям.