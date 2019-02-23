Вальверде - о Месси: "У всех команд есть отличные игроки, а у нас - лучший"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира после того, как тот оформил хет-трик в матче с "Севильей" (4:2).

– Это важная победа, но она не означает, что титул наполовину наш. Впереди еще много матчей. У всех команд есть отличные игроки, а у нас – лучший. Помимо того что первый гол Месси был очень красив, он ещё оказался крайне важен для нас. Это был очень сложный удар.

Месси – превосходный игрок, который делает результат. Он лучший в мире не потому, что забивает три гола, а потому, что делает это в нужное время и в нужном месте.

Хет-трик Месси принес "Барселоне" победу в гостевом матче с командой из столицы Андалусии. В текущем сезоне 31-летний аргентинец сыграл в 32 матчах в составе "Барселоны", в которых забил 33 гола и отдал 18 результативных передач.