Вальверде не сыграет за «Реал» в матче с «Барселоной» из-за травмы головы
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде не сыграет в матче 35-го тура Ла лиги с «Барселоной», сообщает журналист Абрахам Ромеро.
По данным источника, врачи рекомендовали уругвайцу не тренироваться и не играть в течение как минимум недели после удара по голове, полученного во время драки с Орельеном Тчуамени.
Ранее сообщалось, что Вальверде и Тчуамени подрались во время тренировки мадридского клуба. После инцидента Федерико был доставлен в больницу, где ему наложили швы.
СМИ сообщают, что «Реал» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить внутренний регламент.
10 мая «Реал» сыграет с «Барселоной» в 35-м туре чемпионата Испании на стадионе «Камп Ноу». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Расинг
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|2 : 2
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|21:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Мариано Диас
Алавес
|1
|
|
Микель Родригес
Алавес
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1
Судейство