Вальверде не сыграет за «Реал» в матче с «Барселоной» из-за травмы головы

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде не сыграет в матче 35-го тура Ла лиги с «Барселоной», сообщает журналист Абрахам Ромеро.

По данным источника, врачи рекомендовали уругвайцу не тренироваться и не играть в течение как минимум недели после удара по голове, полученного во время драки с Орельеном Тчуамени.

Ранее сообщалось, что Вальверде и Тчуамени подрались во время тренировки мадридского клуба. После инцидента Федерико был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

СМИ сообщают, что «Реал» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить внутренний регламент.

10 мая «Реал» сыграет с «Барселоной» в 35-м туре чемпионата Испании на стадионе «Камп Ноу». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max