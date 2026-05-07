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7 мая, 20:40

Вальверде не сыграет за «Реал» в матче с «Барселоной» из-за травмы головы

Федерико Вальверде.
Фото Getty Images

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде не сыграет в матче 35-го тура Ла лиги с «Барселоной», сообщает журналист Абрахам Ромеро.

По данным источника, врачи рекомендовали уругвайцу не тренироваться и не играть в течение как минимум недели после удара по голове, полученного во время драки с Орельеном Тчуамени.

Ранее сообщалось, что Вальверде и Тчуамени подрались во время тренировки мадридского клуба. После инцидента Федерико был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

Полузащитники &laquo;Реала&raquo; Орельен Тчуамени и&nbsp;Федерико Вальверде.Хаос в «Реале»: Вальверде и Тчуамени подрались до крови, Менди готов завершить карьеру из-за травмы

СМИ сообщают, что «Реал» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить внутренний регламент.

10 мая «Реал» сыграет с «Барселоной» в 35-м туре чемпионата Испании на стадионе «Камп Ноу». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

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Орельен Тчуамени
ФК Реал
Федерико Вальверде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
2
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
3
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
4
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
7
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
8
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
9
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
10
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
11
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
12
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
13
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
14
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
19
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
Результаты / календарь
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33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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ЖК
Г
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
Микель Родригес
Микель Родригес

Алавес

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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