Вальверде не грозит увольнение после поражения в Суперкубке Испании

Главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде не грозит отставка. После поражения каталонцев от «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании (2:3) появилась информация, что специалиста могут уволить по итогам заседания совета директоров в понедельник.

Однако, как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники в клубе, данный вопрос не стоит на повестке. Заседание было запланировано за несколько дней до матча и ни в коем случае не спровоцировано поражением в Суперкубке Испании.