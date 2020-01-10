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Вальверде не грозит увольнение после поражения в Суперкубке Испании

03:54
Эрнесто Вальверде. Фото twitter.com/FCBarcelona
Эрнесто Вальверде. Фото twitter.com/FCBarcelona
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Главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде не грозит отставка. После поражения каталонцев от «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании (2:3) появилась информация, что специалиста могут уволить по итогам заседания совета директоров в понедельник.

Однако, как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники в клубе, данный вопрос не стоит на повестке. Заседание было запланировано за несколько дней до матча и ни в коем случае не спровоцировано поражением в Суперкубке Испании.

Барселона — Атлетико

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