Вальверде намекнул на уход полузащитника из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» отметил, что полузащитник Карлес Аленья заслуживает больше игрового времени, сообщает Diario AS.

В текущем сезоне 21-летний Аленья провел один матч за «Барселону». Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет оформить трансфер 21-летнего Аленьи.

«Безусловно, он заслуживает играть из-за его отношения к тренировкам, — приводит слова Вальверде Diario AS. — Но в «Барселоне» серьезная конкуренция, и это очень сложно. Мы будем следить за ситуацией во время зимнего трансферного окна».

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей