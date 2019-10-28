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Вальверде намекнул на уход полузащитника из «Барселоны»

19:46
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» отметил, что полузащитник Карлес Аленья заслуживает больше игрового времени, сообщает Diario AS.

В текущем сезоне 21-летний Аленья провел один матч за «Барселону». Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет оформить трансфер 21-летнего Аленьи.

«Безусловно, он заслуживает играть из-за его отношения к тренировкам, — приводит слова Вальверде Diario AS. — Но в «Барселоне» серьезная конкуренция, и это очень сложно. Мы будем следить за ситуацией во время зимнего трансферного окна».

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Барселона — Вальядолид

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