Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:33

Вальверде грозит отстранение на срок от 1 до 6 месяцев за нападение на игрока «Вильярреала» Баэну

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федерико Вальверде.
Фото Reuters

Полузащитника «Реала» Федерико Вальверде могут отстранить от футбола на срок от 1 до 6 месяцев, сообщает AS.

По информации источника, государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля проведет заседание в связи с нападением Вальверде на полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну после очной встречи команд в 28-м туре ла лиги (2:3).

После заседания комиссия может передать дело Испанской футбольной федерации (она может дисквалифицицировать Вальверде на 2-4 матча), либо определит наказание самостоятельно — тогда Вальверде грозит как минимум запрет на посещение спортивных объектов на срок от 1 до 6 месяцев.

По данным Marca, игроки находятся в ссоре из-за того, что в ходе прошлой встречи Баэна высмеивал ситуацию с возможным выкидышем у жены уругвайца.

Футбол
ФК Реал
4
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рюдигер: «Для меня честь — играть и биться за Бензема, Модрича и Крооса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
16
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
17
 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
18
 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
19
 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.04 22:00
Севилья – Сельта
 2 : 2
8.04 15:00
Осасуна – Эльче
 2 : 1
8.04 17:15
Эспаньол – Атлетик
 1 : 2
8.04 19:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 2 : 0
8.04 22:00
Реал – Вильярреал
 2 : 3
9.04 15:00
Вальядолид – Мальорка
 3 : 3
9.04 17:15
Бетис – Кадис
 0 : 2
9.04 19:30
Альмерия – Валенсия
 2 : 1
9.04 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 1 : 2
10.04 22:00
Барселона – Жирона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 16 3 1
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости