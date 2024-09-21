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Сегодня, 13:10

Кечинов об увольнении Абаскаля из «Гранады»: «Как ты начинаешь работать, над тобой сразу начинает висеть этот дамоклов меч»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля из испанской «Гранады».

«Я спокойно к этому отношусь, потому что такова тренерская доля. Как ты начинаешь работать, над тобой сразу начинает висеть этот дамоклов меч увольнения. У всех работа проходит по-разному: кто-то более удачливый, а кто-то — менее. Абаскаль еще только готовится стать настоящим тренером, у него все еще впереди. Гильермо — молодой парень, поэтому к этому надо спокойнее относиться. Не стоит пока рубить с плеча, он набирается опыта», — сказал Кечинов «СЭ».

Под руководством 35-летнего испанца «Гранада» провела 6 матчей в Сегунде: 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. Команда с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
С июня 2022 по апрель 2024 года Абаскаль тренировал московский «Спартак».

Денис Сафронов

Валерий Кечинов
Футбол
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
7
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
8
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
9
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
10
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
11
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
12
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
13
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 6 1 2 3 3-7 5
16
 Р. Сосьедад 6 1 1 4 3-7 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 5 0 3 2 2-4 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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20.09 22:00
Алавес – Севилья
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21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 - : -
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 - : -
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 - : -
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
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