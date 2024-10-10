Карпин: «Беллингем в этом году заслуживает получить «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин считает, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем должен получить «Золотой мяч» в 2024 году.

— Кто в этом году заслуживает «Золотой мяч»? Винисиус? Беллингем?

— Если выбирать из этих двоих, то Беллингем.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в парижском Театре Шатле.