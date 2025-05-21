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21 мая 2025, 18:18

Карпин: «Захаряну нужно попытаться проявить себя в следующем сезоне»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну необходимо восстановиться после травмы, пройти летние сборы и серьезно поработать в сезоне-2025/26.

«То, что его там ждут, верят и надеются на него, это 100 процентов«, цитирует Карпина «Российская газета«.

По словам Карпина, который говорил со спортивным директором испанского клуба, даже если там сменится главный тренер, это не должно отразиться на Захаряне.

«Покупка Захаряна это была не прихоть тренера, а желание клуба. Так что от смены наставника футболист не пострадает», уточнил главный тренер сборной России.

21-летний атакующий полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел за клуб 4 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. За сборную России Захарян сыграл в 8 встречах.

23 февраля Захарян получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0).

Контракт полузащитника с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.

Источник: РГ
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Арсен Захарян
Валерий Карпин
ФК Реал Сосьедад
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«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2027 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2
 Реал 38 27 5 6 77-35 86
3
 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4
 Атлетико 38 21 6 11 62-44 69
5
 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6
 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7
 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8
 Р. Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9
 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10
 Р. Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11
 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12
 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13
 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14
 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15
 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16
 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17
 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18
 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19
 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20
 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29
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38 тур
23.05 22:00 Алавес – Р. Вальекано 1 : 2
23.05 22:00 Бетис – Леванте 2 : 1
23.05 22:00 Сельта – Севилья 1 : 0
23.05 22:00 Эспаньол – Р. Сосьедад 1 : 1
23.05 22:00 Хетафе – Осасуна 1 : 0
23.05 22:00 Жирона – Эльче 1 : 1
23.05 22:00 Мальорка – Овьедо 3 : 0
23.05 22:00 Реал – Атлетик 4 : 2
23.05 22:00 Валенсия – Барселона 3 : 1
24.05 22:00 Вильярреал – Атлетико 5 : 1
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 25
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 23
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 10
Педри
Педри

Барселона

 9
И К Ж
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 34 2 10
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 29 2 9
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 33 2 6
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