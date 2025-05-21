Карпин: «Захаряну нужно попытаться проявить себя в следующем сезоне»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну необходимо восстановиться после травмы, пройти летние сборы и серьезно поработать в сезоне-2025/26.

«То, что его там ждут, верят и надеются на него, это 100 процентов«, — цитирует Карпина «Российская газета«.

По словам Карпина, который говорил со спортивным директором испанского клуба, даже если там сменится главный тренер, это не должно отразиться на Захаряне.

«Покупка Захаряна — это была не прихоть тренера, а желание клуба. Так что от смены наставника футболист не пострадает», — уточнил главный тренер сборной России.

21-летний атакующий полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел за клуб 4 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. За сборную России Захарян сыграл в 8 встречах.

23 февраля Захарян получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0).

Контракт полузащитника с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.