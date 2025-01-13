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Сегодня, 11:10

Газзаев — об игре каталонцев: «Барселона» — это команда будущего»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил игру «Барселоны» в нынешнем сезоне.

«Нынешняя «Барселона» идет к становлению по-настоящему великой команды. Она демонстрирует высочайший уровень с одной из величайших команд уже дважды в этом сезоне, а таких случайностей не может быть, это зарождающаяся закономерность. По моему мнению, сегодня «Барселона» идет по более правильному пути развития, нежели «Реал Мадрид». Сливочные часто играют за счет невероятных индивидуальных качеств, в то время как у сине-гранатовых есть четкая концепция игры, от которой они не отходят и которую стараются развивать. Конечно, у них есть поражения, даже с заведомо более слабыми соперниками, но они от своего стиля не отходят, а лишь усовершенствуют его. Я считаю, что «Барселона» — это команда будущего. Они в который раз обыгрывают соперников за счет четко выстроенной структуры игры, поэтому мы увидели такой результат», — сказал Газзаев «СЭ».

«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании, став в 15-й раз победителем турнира. Каталонский клуб остается рекордсменом турнира. «Реал» идет вторым с 13 трофеями.

Денис Сафронов

ФК Барселона
Валерий Газзаев
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Рафинья: «Завоевание первого трофея придаст «Барселоне» уверенность на оставшуюся часть сезона»

Газзаев заявил, что разгромная победа «Барселоны» над «Реалом» не стала для него неожиданностью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
8
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
9
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
10
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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38 тур
3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 0 : 1
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 1 : 0
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 1 : 1
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 1 : 2
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 1 : 0
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 16 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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