Газзаев — об игре каталонцев: «Барселона» — это команда будущего»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил игру «Барселоны» в нынешнем сезоне.

«Нынешняя «Барселона» идет к становлению по-настоящему великой команды. Она демонстрирует высочайший уровень с одной из величайших команд уже дважды в этом сезоне, а таких случайностей не может быть, это зарождающаяся закономерность. По моему мнению, сегодня «Барселона» идет по более правильному пути развития, нежели «Реал Мадрид». Сливочные часто играют за счет невероятных индивидуальных качеств, в то время как у сине-гранатовых есть четкая концепция игры, от которой они не отходят и которую стараются развивать. Конечно, у них есть поражения, даже с заведомо более слабыми соперниками, но они от своего стиля не отходят, а лишь усовершенствуют его. Я считаю, что «Барселона» — это команда будущего. Они в который раз обыгрывают соперников за счет четко выстроенной структуры игры, поэтому мы увидели такой результат», — сказал Газзаев «СЭ».

«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании, став в 15-й раз победителем турнира. Каталонский клуб остается рекордсменом турнира. «Реал» идет вторым с 13 трофеями.

Денис Сафронов