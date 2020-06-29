«Валенсию» покинул спортивный директор Сесар Санчес. Бывший вратарь продержался полгода

Сесар Санчес покинул пост спортивного директора «Валенсии», сообщает официальный сайт клуба. 38-летний испанец занимал эту должность всего полгода — с 20 января.

С 2009 по 2011 год Сесар Санчес был вратарем «Валенсии», ранее он защищал цвета ряда других клубов, включая «Реал», а в 2000 году провел 1 матч за сборную Испании.

Сегодня с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Альберт Селадес. До конца сезона командой на правах исполняющего обязанности будет руководить Воро.

Цвета «Валенсии» защищает хавбек сборной России Денис Черышев.