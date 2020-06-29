Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Валенсию» покинул спортивный директор Сесар Санчес. Бывший вратарь продержался полгода

29 июня 2020, 23:48
Сесар Санчес. Фото ФК "Валенсия"
Сесар Санчес. Фото ФК "Валенсия"
Теги:

Сесар Санчес покинул пост спортивного директора «Валенсии», сообщает официальный сайт клуба. 38-летний испанец занимал эту должность всего полгода — с 20 января.

С 2009 по 2011 год Сесар Санчес был вратарем «Валенсии», ранее он защищал цвета ряда других клубов, включая «Реал», а в 2000 году провел 1 матч за сборную Испании.

Сегодня с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Альберт Селадес. До конца сезона командой на правах исполняющего обязанности будет руководить Воро.

Цвета «Валенсии» защищает хавбек сборной России Денис Черышев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир