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Сегодня, 19:58

«Валенсия» является основным претендентом на Кавани

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Валенсии». «Летучие мыши» предложили 35-летнему нападающему контракт по схеме «1+1», сообщает инсайдер Николо Скира.

На игрока также претендуют «Вильярреал» и «Ницца», но именно «Валенсия» считается основным претендентом на Кавани.

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне 35-летний уругваец сыграл в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах и забил 2 гола.

Эдинсон Кавани
ФК Валенсия
ФК Вильярреал
ФК Ницца
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 Осасуна 2 2 0 0 4-1 6
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 Барселона 2 1 1 0 4-1 4
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 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 1 0 1-0 4
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 Валенсия 2 1 0 1 1-1 3
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 Атлетико 2 1 0 1 3-2 3
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 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-4 3
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 - : -
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Барселона

 2
П
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Атлетико

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Барселона

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И К Ж
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 2 1 1
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