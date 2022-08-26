«Валенсия» является основным претендентом на Кавани

Форвард Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Валенсии». «Летучие мыши» предложили 35-летнему нападающему контракт по схеме «1+1», сообщает инсайдер Николо Скира.

На игрока также претендуют «Вильярреал» и «Ницца», но именно «Валенсия» считается основным претендентом на Кавани.

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне 35-летний уругваец сыграл в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах и забил 2 гола.