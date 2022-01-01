«Валенсия» выкупила права на вратаря у тбилисского «Динамо»
«Валенсия» выкупила у тбилисского «Динамо» вратаря Георгия Мамардашвили, сообщает сайт испанского клуба.
21-летний грузин был арендован «Валенсией» 1 июля 2021 года. 1 января «летучие мыши» выкупили контракт футболиста у «Динамо».
По данным испанских СМИ, сумма сделки составила 850 тысяч евро.
С самим Мамардашвили был подписан контракт до лета 2024 года, причем соглашение содержит пункт о возможном продлении сотрудничества еще на сезон.
В чемпионате Испании 21-летний грузин провел 6 матчей, в которых пропустил 7 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю