«Валенсия» победила «Барселону». Перед игрой фанаты подрались у стадиона

«Валенсия» дома одержала победу над «Барселоной» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья».

На 48-й минуте встречи защитник каталонцев Жорди Альба отметился автоголом. Спустя 29 минут форвард «Валенсии» Макси Гомес удвоил преимущество своей команды. Нападающий также не смог реализовать 11-метровый удар на 12-й минуте матча.

Российский хавбек Денис Черышев не попал в заявку «летучих мышей» из-за повреждения.

«Валенсия» с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» — первая строчка и 43 балла.

Отметим, что перед игрой произошли массовые столкновения между фанатами каталонцев и «летучих мышей» .

Чемпионат Испании. Лига 1

21-й тур

«Валенсия» — «Барселона» — 2:0 (0:0)

Голы: Жорди Альба, 48 — в свои ворота (1:0). Гомес, 77 (2:0).

Нереализованный пенальти: Гомес, 12 (вратарь)

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Коклен, Кондогбья, Торрес, Солер (Собрино, 89), Гамейро (Родриго, 59), Гомес (Хауме Коста, 79).

«Барселона»: тер Штеген, Юмтити, Пике, Сержи Роберто, Фати (Кольядо, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), де Йонг (Ракитич, 85), Жорди Альба, Гризманн, Месси.

Предупреждения: Пике, 10. Юмтити, 43. Бускетс, 52. Коклен, 54.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

25 января. Валенсия. Стадион «Месталья».

В Испании фанаты устроили бойню перед матчем «Валенсия» — «Барселона»