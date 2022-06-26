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Сегодня, 03:24

«Валенсия» вступила в переговоры по трансферу форварда «Наполи» Политано

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Валенсия» начала переговоры по трансферу нападающего «Наполи» Маттео Политано, сообщает La Republicca.

По данным источника, испанский клуб предложил 10 миллионов евро плюс бонусы за 28-летнего итальянца. Неаполитанцы оценивают футболиста в сумму около 18 миллионов евро, но готовы пойти на уступки.

В сезоне-2021/22 Политано забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.

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