«Валенсия» вступила в переговоры по трансферу форварда «Наполи» Политано
«Валенсия» начала переговоры по трансферу нападающего «Наполи» Маттео Политано, сообщает La Republicca.
По данным источника, испанский клуб предложил 10 миллионов евро плюс бонусы за 28-летнего итальянца. Неаполитанцы оценивают футболиста в сумму около 18 миллионов евро, но готовы пойти на уступки.
В сезоне-2021/22 Политано забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.
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15
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16
|Мальорка
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17
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18
|Альмерия
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19
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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