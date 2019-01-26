"Валенсия" - "Вильярреал": видеотрансляция матча - в 22.45

В матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 26 января, "Валенсия" принимает "Вильярреал".

"Валенсия" с 26 очками занимает девятое место в турнирной таблице. У "Вильярреала" 18 очков и 19-я позиция.

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может сыграть против своей бывшей команды.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 1.91, ничья - 3.54, победа гостей - 4.13.

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Следить за матчем "Валенсия" – "Вильярреал" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

"Валенсия" – "Вильярреал": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 21-й тур, 26 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 22.45 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей