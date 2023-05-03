«Валенсия» и «Вильярреал» сыграли вничью в ла лиге

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«Валенсия» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Месталья».

У хозяев отличился Самуэль Лино Диас, в составе гостей гол на счету Николаса Джексона.

«Валенсия» занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги (34 очка), «Вильярреал» — пятый (54 очка).