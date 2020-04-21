«Валенсия» ведет переговоры о возвращении Сильвы

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает ESPN. Переговоры между сторонами начались, но сделке может помешать пандемия коронавируса.

Контракт 34-летнего Сильвы с «горожанами» действует до лета 2020 года. Ему предстоит или согласиться на продление соглашения с на короткий срок, или уйти 30 июня.

В текущем сезоне Сильва провел 28 матчей , забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. Испанец перешел в «Манчестер Сити» в 2010 году из «Валенсии».

На его счету за английскую команду 423 матча, в которых забил 73 мяча и отдал 134 результативные передачи.