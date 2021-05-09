«Валенсия» с Черышевым разгромила «Вальядолид»

«Валенсия» обыграла «Вальядолид» (3:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе хозяев оформил Макси Гомес. Еще один гол забил Тьерри Коррея, которому ассистировал Денис Черышев. Россиянин появился на поле на 77-й минуте встречи.

«Валенсия» имеет 59 очков и на данный момент занимает 13-е место. У «Вальядолида» 31 очко и 17-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

35-й тур

«Валенсия» — «Вальядолид» — 3:0 (1:0)

Голы: Гомес, 45+1 (1:0). Гомес, 48 (2:0). Коррейа, 89 (3:0).

«Валенсия»: Силлессен, Васс (Олива, 86), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гильямон, Коррейа, Солер (Хасон, 86), Ли Кан Ин (Рачич, 65), Гонсалу Гедеш (Гамейро, 77), Гомес (Черышев, 77).

«Вальядолид»: Масип, Оласа, Янко (Кико Оливас, 70), Эль-Ямик, Санчес (Перес, 70), Мичел (Кодро, 70), Алькарас (Эрвиас, 59), Меса, Оскар Плано, Жоау Филипе (Маркос Андре, 58), Вайссман.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

9 мая. Валенсия. Стадион «Месталья».