«Валенсия» в матче с «Хетафе» упустила преимущество в два мяча, Черышев не играл

«Валенсия» в матче 6-го тура чемпионата России дома сыграла вничью с «Хетафе» — 3:3. После первого тайма хозяева вели со счетом 3:1, но упустили преимущество в два гола.

«Валенсия» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Хетафе» (7) — 10-й.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Валенсия» — «Хетафе» — 3:3 (3:1)

Голы: Хайме Мата, 1 (0:1). Гомес, 30 (1:1). Гомес, 34 (2:1). Ли Кан Ин, 39 (3:1). Хасон, 66 (3:2). Анхель, 69 (3:3).

«Валенсия»: Доменеч, Хауме Коста, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коррейа, Парехо, Коклен, Кондогбья (Васс, 83), Ли Кан Ин (Гонсалу Гедеш, 73), Гамейро (Гомес, 10), Родриго.

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом (Кенеди, 60), Суарес, Джене, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 54), Хасон (Портильо, 81), Хайме Мата.

Предупреждения: Ньом, 14. Гомес, 31. Хайме Мата, 41. Хасон, 45+2. Джене, 56.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

25 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».

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