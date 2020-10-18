«Валенсия» уступила «Вильярреалу», Черышев вышел на замену

«Валенсия» в матче 6-го тура чемпионата Испании уступила «Вильярреалу» со счетом 1:2.

На голы Пако Алькасера и Дани Парехо валенсийцы ответили точным ударом Гонсалу Гедеша.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 53-й минуте.

После этого матча «Валенсия» с 7 очками расположилась на 12-м месте в турнирной таблице, «Вильярреал» с 11 очками вышел в лидеры ла лиги.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Вильярреал» — «Валенсия» — 2:1 (1:1)

Голы: Пако Алькасер, 6 — с пенальти (1:0). Гонсалу Гедеш, 37 (1:1). Парехо, 69 (2:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Пау Торрес, Парехо (Хауме Коста, 90+7), Иборра, Тригерос (Коклен, 64), Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Бакка, 82), Чиквуэзе (Кубо, 64).

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Рачич, 86), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коррейа (Гамейро, 86), Солер, Муса (Хасон, 84), Гонсалу Гедеш (Вальехо, 90), Гомес, Бланко (Черышев, 53).

Предупреждения: Иборра, 12. Педраса, 52. Кубо, 72. Габриэл Паулиста, 84.

Удаление: Кубо, 90+2.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

18 октября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».