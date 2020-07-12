«Валенсия» уступила «Леганесу», проведя почти весь тайм в большинстве

«Валенсия» в матче 36-го тура чемпионата Испании уступила «Леганесу» со счетом 0:1.

Единственный гол с пенальти забил Рубен Перес. С 54-й минуты «Валенсия» играла в большинстве после удаления Жонатана Силвы. На 60-й минуте Дани Парехо Не реализовал пенальти.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на 64-й минуте встречи.

После этого матча «Валенсия» с 50 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Леганес» с 32 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Леганес» — «Валенсия» — 1:0 (1:0)

Гол: Рубен Перес, 18 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Парехо, 60 (вратарь)

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Сиовас, Сильва, Родригес (Хиль, 23. Ресио, 86), Авазьем, Тарин, Рубен Перес (Авилес, 86), Амаду, М.Герреро (Меса, 62), Руибаль.

«Валенсия»: Доменеч, Хауме Коста (Флоренци, 64), Васс (Черышев, 64), Габриэл Паулиста (Ли Кан Ин, 74), Диакаби, Парехо, Коклен, Кондогбья (Торрес, 46), Гамейро (Собрино, 87), Гонсалу Гедеш, Гомес.

Предупреждения: Васс, 9. Меса, 70. Руибаль, 80. Авазьем, 90+2. Ресио, 90+4.

Удаление: Сильва, 54.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

12 июля. Леганес. Стадион «Бутарке».