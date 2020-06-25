«Валенсия» уступила «Эйбару», Черышев вышел на замену

«Валенсия» в матче 31-го тура чемпионата Испании уступила «Эйбару» со счетом 0:1.

Голом в свои ворота отметился полузащитник Жоффре Кондогбья. Российский хавбек Денис Черышев вышел на поле на 62-й минуте.

После этого матча «Валенсия» с 46 очками осталась на восьмом месте в турнирной таблице, «Эйбар» с 32 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

31-й тур

«Эйбар» — «Валенсия» — 1:0 (1:0)

Гол: Кондогбья, 16 — в свои ворота.

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Корреа, Оливейра, Эскаланте, Экспосито, Педро Леон (Кристофоро, 79), Орельяна, Кике (Альварес, 90), Шарлес (Серхио Энрич, 78).

«Валенсия»: Силлессен, Васс (Флоренци, 62), Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Солер (Гамейро, 46), Родриго, Гонсалу Гедеш (Черышев, 62), Торрес (Гомес, 84).

Предупреждения: Эскаланте, 26. Мангала, 59. Шарлес, 74. Серхио Энрич, 81. Орельяна, 83.

Удаление: Мангала, 89.

Судья: Хайме Латре (Испания).

25 июня. Эйбар. Стадион «Ипуруа».