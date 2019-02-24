"Валенсия" упустила победу в игре с "Леганесом", Черышев провел полный матч

"Леганес" и "Валенсия" сыграли вничью (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Первый мяч на 22-й минуте ударом головой забил Жоффре Кондогбья. У хозяев в концовке отличился Мартин Брэйтуэйт.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев отыграл весь матч. Его команда набрала 33 очка и занимает восьмое место в чемпионате Испании. У "Леганеса" 30 очков и 12-е место.

В следующем туре "Валенсия" примет "Атлетик", а "Леганес" - "Леванте". Команда Дениса Черышева - соперник "Краснодара" по 1/8 финала Лиги Европы. Матчи пройдут 7 и 14 марта.

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"Леганес" - "Валенсия" - 1:1 (0:1)

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