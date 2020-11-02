«Валенсия» сыграла вничью с «Хетафе», Черышев был заменен во втором тайме

«Валенсия» и «Хетафе» сыграли вничью (2:2) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте при счете 1:0.

«Валенсия» набрала восемь очков и занимает 13-е место. У «Хетафе» 11 очков и восьмая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

8-й тур

«Валенсия» — «Хетафе» — 2:2 (1:0)

Голы: Муса, 22 (1:0). Кучо Эрнандес, 87 (1:1). Анхель, 90+4 (1:2). Солер, 90+10 — с пенальти (2:2).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Коррейа, Солер, Ли Кан Ин (Рачич, 59), Муса (Хасон, 90+2), Черышев (Лато, 78), Гомес.

«Хетафе»: Сория, Ньом (Тимор, 54), Суарес, Даконам, Кабако (Портильо, 73), Оливера (Диаби, 73), Максимович (Анхель, 54), Арамбарри, Кукурелья, Энес Унал (Мата, 73), Кучо Эрнандес.

Предупреждения: Гильямон, 32. Габриэл Паулиста, 41. Коррейа, 48. Гомес, 61. Муса, 69. Арамбарри, 72. Черышев, 76. Васс, 82. Суарес, 90. Даконам, 90+6. Мата, 90+9.

Удаления: Коррейа, 56. Суарес, 90+8.

Судья: Фигероа Васкес.

1 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья».