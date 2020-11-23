«Валенсия» сыграла вничью с «Алавесом», Черышев отыграл 58 минут

«Валенсия» в матче 10-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Алавесом» со счетом 2:2.

На голы Ксимо Наварро и Лукаса Переса валенсийцы ответили точными ударами Ману Вальехо и Гильямона Санмартина. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

После этого матча «Валенсия» с 12 очками занимае 8-е место в турнирной таблице, «Алавес» с 10 очками — на 14-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

10-й тур

«Алавес» — «Валенсия» — 2:2 (2:0)

Голы: Ксимо Наварро, 2 (1:0). Лукас, 16 — с пенальти (2:0). Вальехо, 72 (2:1). Гильямон, 77 (2:2).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина, Батталья, Хоселу (Гвидетти, 71), Лукас (Сайнс, 72), Риоха, Хота (Гарсия, 56).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя (Лато, 90+4), Габриэл Паулиста, Гильямон, Солер, Рачич, Ли Кан Ин (Гонсалу Гедеш, 58), Муса, Гамейро, Черышев (Вальехо, 58).

Предупреждения: Лежен, 37. Гильямон, 53.

Судья: Хайме Латре (Испания).

22 ноября. Витория. Стадион «Мендисорроса».